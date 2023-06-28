Законопроект об обязательном привлечении школьников к труду преодолел первое чтение в Госдуме

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о трудовом воспитании школьников, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента 28 июня. Речь идет о поправках к закону "Об образовании", предложенных группой депутатов во главе с главой комитета по просвещению Ольгой Казаковой.

Инициатива предусматривает среди прочего внесение в список обязанностей учащихся пункта об участии в общественно-полезном труде, "предусмотренном образовательной программой и направленном на формирование у обучающихся трудолюбия и базовых трудовых навыков, чувства причастности и уважения к результатам труда". Одновременно из закона изымается норма о запрете привлекать учеников к труду без получения согласия родителей.

О необходимости подобных поправок Казакова говорила в середине февраля на круглом столе по вопросам трудового воспитания детей. Непосредственно законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в конце мая.

Фото: ЗАКС.Ру