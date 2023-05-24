В Госдуму внесли законопроект об обязательном "общественно-полезном труде" детей

Коммунисты и единороссы внесли в Госдуму законодательную инициативу в виде поправок к закону "Об образовании в Российской Федерации", предусматривающих введение обязательного "общественно-полезного" труда для учащихся школ.

Согласно пояснительной записке, авторы документа предлагают отказаться от действующего сегодня "запрета привлечения обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой".

Инициатива призвана, как выражаются ее разработчики, воспитать у детей чувство причастности к общему делу и "правильное отношение" к труду. Депутаты, согласно их письменным пояснениям к документу, стремятся достичь единства в процессах обучения и воспитания. Среди оставивших подписи под законопроектом - Ольга Казакова, Петр Толстой, Андрей Исаев (ЕР), Нина Останина, Михаил Берулава, Олег Смолин (КПРФ).