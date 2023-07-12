Комплексы фотовидеофиксации появятся осенью на Невском проспекте

Первые комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения появятся на Невском проспекте ближайшей осенью, рассказали в пресс-службе губернатора Петербурга 12 июля. Их появления следует ждать на семи перекрестках вдоль магистрали.

Речь идет об аварийно-опасных перекрестках Невского проспекта с Большой Конюшенной, Думской и Малой Садовой улицами, улицей Марата и площадью Восстания, Литейным проспектом и набережной канала Грибоедова. В зависимости от сложности перекрестка на каждом из них будет установлено от 10 до 20 камер.

"Камеры будут фиксировать различные нарушения правил проезда перекрестка: проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии, нарушение правил перестроения, поворот из второй полосы, превышение скорости и др.", — отметили в Смольном.

Александр Беглов назвал "одной из приоритетных задач" обеспечение безопасности в Петербурге. По его мнению, установка камер "позволит дисциплинировать водителей и пешеходов", а также уменьшит возможность возникновения опасных ситуаций на дорогах.

Ранее стало известно о почти полном завершении ремонта Литейного проспекта. Дорожным рабочим остается только нанести на асфальт разметку термопластиком.

Фото: ЗАКС.Ру