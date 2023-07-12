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Новости 14:48

Комплексы фотовидеофиксации появятся осенью на Невском проспекте

фото ЗакС политика Комплексы фотовидеофиксации появятся осенью на Невском проспекте

Первые комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения появятся на Невском проспекте ближайшей осенью, рассказали в пресс-службе губернатора Петербурга 12 июля. Их появления следует ждать на семи перекрестках вдоль магистрали.

Речь идет об аварийно-опасных перекрестках Невского проспекта с Большой Конюшенной, Думской и Малой Садовой улицами, улицей Марата и площадью Восстания, Литейным проспектом и набережной канала Грибоедова. В зависимости от сложности перекрестка на каждом из них будет установлено от 10 до 20 камер.

"Камеры будут фиксировать различные нарушения правил проезда перекрестка: проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии, нарушение правил перестроения, поворот из второй полосы, превышение скорости и др.", — отметили в Смольном.

Александр Беглов назвал "одной из приоритетных задач" обеспечение безопасности в Петербурге. По его мнению, установка камер "позволит дисциплинировать водителей и пешеходов", а также уменьшит возможность возникновения опасных ситуаций на дорогах.

Ранее стало известно о почти полном завершении ремонта Литейного проспекта. Дорожным рабочим остается только нанести на асфальт разметку термопластиком.

Фото: ЗАКС.Ру


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