Вишневский попросил чиновников отказаться от уплотнительной застройки на улице Доблести

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский по итогам встречи с жителями Красносельского района направил обращение "строительному" губернатору Николая Линченко. Письмо посвящено будущему улицы Доблести, где ООО "Специализированный застройщик "Капитан" собирается возвести 26-этажный жилой комплекс из трех корпусов. Участок расположен северо-восточнее пересечения с Ленинским проспектом.

"Прекратить "уплотниловку" на моей памяти обещает уже третий по счету губернатор Санкт-Петербурга. А воз и ныне там", - прокомментировал депутат планы девелопера в собственном Telegram-канале.

Вишневский просит предоставить ему разрешение на строительство и подробную проектную документацию. Законотворца также интересует, выдавалось ли разрешение на отклонение от предельной высотности (ЖК собираются строить выше положенного максимума в 43 метра) и проводились ли по этому поводу публичные слушания. Наконец, "яблочник" просит перенести проект на место, где против новостроек не протестовали бы граждане, а вместо жилого комплекса на улице Доблести он предлагает разбить сквер.

Фото: ЗАКС.Ру