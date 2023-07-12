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Новости 15:55

Вишневский попросил чиновников отказаться от уплотнительной застройки на улице Доблести

фото ЗакС политика Вишневский попросил чиновников отказаться от уплотнительной застройки на улице Доблести

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский по итогам встречи с жителями Красносельского района направил обращение "строительному" губернатору Николая Линченко. Письмо посвящено будущему улицы Доблести, где ООО "Специализированный застройщик "Капитан" собирается возвести 26-этажный жилой комплекс из трех корпусов. Участок расположен северо-восточнее пересечения с Ленинским проспектом.

"Прекратить "уплотниловку" на моей памяти обещает уже третий по счету губернатор Санкт-Петербурга. А воз и ныне там", - прокомментировал депутат планы девелопера в собственном Telegram-канале.

Вишневский просит предоставить ему разрешение на строительство и подробную проектную документацию. Законотворца также интересует, выдавалось ли разрешение на отклонение от предельной высотности (ЖК собираются строить выше положенного максимума в 43 метра) и проводились ли по этому поводу публичные слушания. Наконец, "яблочник" просит перенести проект на место, где против новостроек не протестовали бы граждане, а вместо жилого комплекса на улице Доблести он предлагает разбить сквер.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Вишневский Борис Лазаревич 




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