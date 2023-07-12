До конца года в России запретят госзакупки иностранных дронов

Минпромторг намерен ввести до конца 2023 года запрет на закупку зарубежных беспилотных аппаратов для государственных нужд, сообщил 12 июля первый замглавы ведомства Василий Осьмаков. Планами на этот счет он поделился на выставке "Иннопром-2023".

"По осени же до конца года введем режим запрета, ограничения, на покупку иностранных беспилотников для целей реализации государственного гражданского заказа", — цитирует ТАСС слова чиновника.

Осьмаков поделился планами представить осенью требования к локализации дронов. По его словам, нацпроект по развитию в России БПЛА должен быть представлен уже к 1 сентября.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал о деталях подготовки поправок ко второму чтению законопроекта о праве силовиков противодействовать беспилотникам. Как следовало из его слов, законотворцы хотят наделить средствами борьбы с дронами только представителей силовых ведомств и структур ведомственной охраны, а также сотрудников частных охранных организаций.

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