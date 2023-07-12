В ситуации с северным намывом СК винит сотрудников Росприроднадзора

Информационный центр Следственного комитета рассказал об участии правоохранительной структуры в решении проблем жителей острова Декабристов, которые недовольны строительством намыва. Силовики сообщают о ведущейся ими работе по предотвращению вреда окружающей среде.

Ведомство установило, что разрешение на строительство было выдано компании "Балтморпроект" с нарушениями. По версии СК, сотрудники Росприроднадзора не поинтересовались инженерными изысканиями и не приложили к проекту строительства намыва экологическую экспертизу.

"Также без внимания должностных лиц Росприроднадзора осталось негативное влияние строительства намывных территорий на общую гидрологию Невской губы", - говорится в сообщении.

В результате ошибочных действий чиновников части жилых кварталов может грозить подтопление. Дело о превышении должностных полномочий, заведенное из-за недопуска следователей на территорию, возбудили в мае с учетом позиции ведомства о необоснованности разрешительного заключения экологической экспертизы. СК отмечает, что ведущиеся работы порождают запыленность и вредные выбросы. Силовики подключили к проблеме компетентных гидрологов и океанологов.

По распоряжению главы ведомства Александра Бастрыкина силовики продолжают принимать профилактические меры в защиту экологического законодательства.

Фото: ЗАКС.Ру