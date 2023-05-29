Охранник северного намыва оспорил действия следователя в суде

В Василеостровский районный суд поступила жалоба адвоката Дмитрия Октысюка на действия сотрудника Следственного комитета, поданная в интересах охранника территории северного намыва Асхаба Аликпачова. Последний подозревается в превышении полномочий сотрудником частного охранного предприятия (ч. 1 ст. 203 УК РФ). Предположительно в середине мая он не допустил на стройплощадку главу Следкома Александра Бастрыкина, попытавшегося пройти на территорию.

Жалоба подана в отношении старшего следователя по особо важным делам 3 СО управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности ГСУ СК РФ, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Истец полагает незаконными действия силовика, выразившиеся в проведении против Аликпачова следственных действий.

Как указал адвокат, уголовное дело против его клиента было возбуждено 16 мая, в тот же день оно было отменено как незаконное первым заместителем генпрокурора России. Тем не менее 18 мая Аликпачов "был признан подозреваемым, допрошен и ему избрана мера процессуального принуждения, то есть произведены следственные действия по невозбужденному уголовному делу", указали в судебной пресс-службе.

Также адвокат уведомил о том, что в ходе следственных действий в охранной фирме "Агис", где трудится его доверитель, были изъяты документы и компьютеры, а сами помещения опечатаны. "По заявлению работодателя Аликпачова следствие ничего не возвратило, пишет адвокат. В результате Аликпачов не смог получить зарплату, имущественные права ЧОО тоже грубо нарушены", — пересказывают в суде претензии защиты.

Адвокат потребовал признать действия следователя незаконными и обязать его устранить нарушения.

Как сообщалось ранее, Бастрыкин попытался пройти на территорию намыва 14 мая, однако был остановлен охранником. После этого на место прибыл наряд Росгвардии, а затем появилась информация об остановке работ на намыве. Впрочем, спустя неделю после этого местные жители сообщили об их возобновлении.