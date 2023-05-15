ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:46

Следователи зафиксировали наличие простаивающей техники на намыве, куда не пустили Бастрыкина

фото ЗакС политика Следователи зафиксировали наличие простаивающей техники на намыве, куда не пустили Бастрыкина

Сотрудники петербургского управления Следственного комитета лично удостоверились в том, что никакие работы на территории намыва на Васильевском острове не ведутся. При этом на местности стоит большое количество строительной техники. Видеозапись с места событий приводит пресс-служба СК по региону.

На кадрах вся техника стоит по обочине дороги, обустроенной для проведения работ на намыве. В то же время каких-либо людей на видео нет, в связи с чем в СК пришли к выводу, что "выполнение процессуального решения о приостановке строительных работ" исполняется.

В понедельник, 15 мая, стало известно о возбуждении ещё одного уголовного дела из-за ситуации на намыве. На этот раз речь идёт о превышении полномочий работниками частной охранной компании, не допустивших до инспекции, как утверждается, самого главу Следкома Александра Бастрыкина.

Фото: скриншот видеозаписи СК


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости15 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑




О редакции Реклама