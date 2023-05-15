Следователи зафиксировали наличие простаивающей техники на намыве, куда не пустили Бастрыкина

Сотрудники петербургского управления Следственного комитета лично удостоверились в том, что никакие работы на территории намыва на Васильевском острове не ведутся. При этом на местности стоит большое количество строительной техники. Видеозапись с места событий приводит пресс-служба СК по региону.

На кадрах вся техника стоит по обочине дороги, обустроенной для проведения работ на намыве. В то же время каких-либо людей на видео нет, в связи с чем в СК пришли к выводу, что "выполнение процессуального решения о приостановке строительных работ" исполняется.

В понедельник, 15 мая, стало известно о возбуждении ещё одного уголовного дела из-за ситуации на намыве. На этот раз речь идёт о превышении полномочий работниками частной охранной компании, не допустивших до инспекции, как утверждается, самого главу Следкома Александра Бастрыкина.

Фото: скриншот видеозаписи СК