Сотрудники СК из Москвы провели обыски в петербургском офисе охранной компании, не пустившей Бастрыкина на намыв

Свыше десяти следователей из центрального аппарата СКР в Москве приезжали в Петербург для проведения обысков в частной охранной компании "Агис", пишет "Фонтанка". Ранее её сотрудники не пустили главу Следкома Александра Бастрыкина на территорию стройки на намыве Васильевского острова.

По предварительным данным, в ходе обыска в офисе, расположенном на углу Сапёрного переулка и улицы Радищева, была изъята документациа, а также десятки официально зарегистрированного оружия.

Гендиректор охранной компании всё это время находится на больничном, в то же время его зам пребывает в стенах регуправления СК.

Утром 17 мая прокуратура вновь отменила два уголовных дела по работам на северном намыве. В одном из них речь идёт о превышении должностных полномочий сотрудниками охранной компании "Агис" (ст. 203 УК), которые не пустили Бастрыкина на стройку. А в другом, уже новом и третьем по счёту, говорится о превышении полномочий должностным лицом (ст. 286 УК).

Изначально было заведено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды (ст. 246 УК) в отношении сотрудников "Группы ЛСР", работающих на намыве. Его, как и ряд других дел, впоследствии отменяла прокуратура, на что Бастрыкин поручал возбудить их снова.

Подробнее о ситуации с намывом и о роли в этом главы СКР читайте в материале ЗАКС.Ру.