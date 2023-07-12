Финляндия допустила транзит россиян в страны вне пределов Евросоюза

Министерство иностранных дел Финляндии уточнило обновленные правила пересечения границы для россиян, рассказало 12 июля РИА "Новости". Требования вступили в силу с начала текущей недели.

Как сообщалось ранее, с понедельника российские предприниматели лишились права на въезд в Финляндию ради транзита в другие страны. Теперь же в финском МИД уточнили, что запрет распространяется только на транзит в страны Евросоюза. Если же гражданин России путешествует в государства, не входящие в ЕС, его могут пропустить через границу при условии "незамедлительного перемещения в аэропорт к вылету рейса".

Также никаким ограничениям не подвергся выезд россиян домой через финскую границу.

Запрещен транзит в страны ЕС с туристическими целями гражданам РФ с шенгенскими визами не зависимости от срока давности их получения или периода действия.

Введенные запреты не касаются проживающих в Евросоюзе россиян, а вместе с ними граждан ЕС и членов их семей. В то же время Финляндия запретила транзит через свою территорию россиян, чьи родственники обладают гражданством ЕС.

Финляндия оставила возможным въезд для сезонных работников по краткосрочной визе и предпринимателям, а также для россиянам, прибывающим в страну для лечения. Кроме того, границу смогут пересечь граждане, обладающие достаточно вескими причинами, чтобы убедительно обосновать необходимость перехода в Суоми, уточнило РИА "Новости".

Об ужесточении правил пересечения границы для россиян власти Финляндии сообщили на прошлой неделе, 6 июля.

Фото: pixabay