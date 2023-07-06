Въехать в Финляндию станет сложнее прежнего

Начиная с понедельника, 10 июля, Финляндия ужесточит правила въезда жителей России, говорится в распространенном в четверг сообщении МИД страны. Это коснется бизнесменов, студентов и владельцев жилья на территории Суоми.

Так, со следующей недели предприниматели не смогут въезжать в Финляндию с целью транзита в другие государства. При этом в будущем от них потребуется веская причина для ведения бизнеса в стране лично.

Равным образом о наличии основания в личном присутствии на территории страны будут спрашивать и владельцев недвижимости. Что касается студентов, то им разрешат въезд исключительно для получения образования, ведущего к получению степени или же ведущегося в рамках степени (например, если речь идет об учебе по обмену). В то же время учеба в народных колледжах не будет рассматриваться в качестве достаточной причины для выдачи разрешения на пересечение границы.

"Новые ограничения вступают в силу 10 июля 2023 года в 00:00 и действуют до особого распоряжения", - уточнили в финском МИД.

Ранее в четверг правительство Финляндии одобрило бессрочное продление ограничений для россиян на въезд в страну. Перед этим российский МИД сообщил о планах отозвать с 1 октября согласие на работу генконсульства Финляндии в Петербурге.

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