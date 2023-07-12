Силовики остановили несогласованные работы в жилом доме на Васильевском острове

Петербургские градозащитники сообщили, что им удалось добиться приостановки несанкционированных работ, утром в среду начавшихся в доме-памятнике на углу 5-й линии и Малого проспекта В.О.

К дому Макарова (Бернштейна) 1860-х годов постройки прибыли сотрудники полиции и Следственного комитета. К этому моменту собственник уже прорубил дверь в лицевом фасаде и принялся делать то же самое в дворовом фасаде.

Василеостровский следственный отдел СК начал доследственную проверку конфликтной ситуации. Согласно законодательству, строительные работы в данном случае невозможны без разрешения КГИОП и без согласия всех жильцов.

Ранее депутат Борис Вишневский потребовал возбудить уголовное дело по факту повреждения выявленного объекта культурного наследия (ст. 243 УК).

фото: SOS СПб СНОС / Telegram