Петроградский райсуд арестовал петербуржца по делу о высказываниях против чиновников и силовиков

Петроградский районный суд на полтора месяца изолировал от общества Василия Рябинина, обвиняемого по делу о возбуждении ненависти в интернете, сопряженном с угрозами применения насилия (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ). В СИЗО ему предстоит находиться по меньшей мере до 22 августа, следует из сообщения объединенной пресс-службы судов, выпущенного вечером 12 июля.

По версии следствия, не позднее 14 июня 2023 года Рябинин разместил в интернете ряд публикаций с негативными высказываниями о чиновниках и сотрудниках правоохранительных органов. При этом записи, среди прочего, якобы содержали "угрозу применения насилия и призывы к лишению жизни в отношении вышеуказанной социальной группы".

В качестве одной площадок размещения постов в судебной пресс-службе упомянули соцсеть "ВКонтакте". Публикации при этом размещались из помещений по Каменноостровскому и Кронверкскому проспектам, полагают следователи.

Накануне днем Рябинин был задержан, тогда же ему было предъявлено обвинение. В суде он и защитник возражали против ареста, настаивая на чрезмерности подобной меры пресечения. Суд подобные аргументы проигнорировал и заключил петербуржца под стражу.

Утром в среду стало известно о задержании неназванного 48-летнего жителя Петроградской стороны по делу о возбуждении ненависти или вражды к чиновникам и силовикам. При обыске у него были изъяты телефон и ноутбук.

Фото: ЗАКС.Ру