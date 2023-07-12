Минобороны завершает прием вооружений от ЧВК "Вагнер"

Министерство обороны доложило через свою пресс-службу о завершении приема техники и вооружений от ЧВК "Вагнер". Всего ведомство получило более 2 тысяч единиц военной продукции.

Речь идет о танках, системах залпового огня, зенитно-ракетных комплексах, гаубицах, бронетранспортерах, противотанковых орудиях и иной технике. Кроме того, в распоряжение министерства поступило порядка 20 тысяч единиц стрелкового оружия.

Из переданного арсенала десятки единиц еще ни разу не были задействованы в боестолкновениях. Вооружения отвезут в тыл, где им предстоит пройти техобслуживание.

О передаче техники от ЧВК "Вагнер" к Минобороны было объявлено спустя три дня после завершения мятежа. В тот же день было закрыто уголовное дело о вооруженном мятеже (ст. 279 УК).

фото: пресс-служба Минобороны (скриншот видео)