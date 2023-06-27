Тяжелую технику ЧВК "Вагнер" отдадут Минобороны

Министерство обороны утром 27 июня выступило с заявлением о готовящейся передаче тяжелой техники, принадлежащей ЧВК "Вагнер", подразделениям Вооруженных Сил.

Сроки передачи в официальном сообщении ведомства не уточняются.

Напомним, что 23 июня в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело о подготовке вооруженного мятежа. В трех регионах, включая столицу, ввели режим контртеррористической операции. Вечером 24 июня Пригожин отказался от похода на Москву.

Во вторник 27 июня дело о попытке мятежа (ст. 279 УК) прекратили.

фото: mil.ru