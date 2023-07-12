Бывший ДК Большевички на Лиговке хотят лишить государственной охраны

Петербургский комитет по охране памятников опубликовал историко-культурную экспертизу здания бывшего ДК Большевички (улица Тюшина, 9/7). До революции здание было известно как Дом Товарищества мануфактур Кожевникова). Авторы документа предлагают снять выявленный объект культурного наследия с государственной охраны. Замечания к экспертизе можно подавать до 19 июля.

Год назад аварийный объект выкупило частное лицо и провело консервацию сооружения. Собственник заказал экспертизу с тем, чтобы перевести здание в статус регионального памятника. Однако документ с такими выводами КГИОП отклонил и заказал новое исследование, уже с противоположным заключением.

"Это означает, что лишатся охраны интерьеры вестибюля парадной лестницы и бывшей столовой - которые пока сохраняются, хотя и были повреждены вандалами в предыдущие годы", - пишут активисты из сообщества "Живой город".

Дом Товарищества мануфактур В. И. Кожевникова в Центральном районе был построен в 1864 году по проекту архитектора Людвига Бульери.

фото: Живой город / Telegram