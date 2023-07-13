Сотрудники ФСБ задержали трансгендерного ЛГБТ-активиста по подозрению в финансировании ВСУ

В Екатеринбурге сотрудники Федеральной службы безопасности задержали ЛГБТ-активиста в рамках уголовного дела о государственной измене, информирует ТАСС.

Отдельно указывается, что задержанный является трансгендером, а также ранее был волонтёром "ОВД-Инфо"* и администрировал не указанный "тематический антироссийский ресурс".

"Установлено, что активист ЛГБТ-движения, ранее изменивший половую принадлежность с женщины на мужчину, [...] осуществил безналичный денежный перевод на расчетный счет кредитно-финансовой организации Украины в целях оказания финансовой помощи ВСУ", — отчитались в ФСБ.

Отметим, по уголовному делу о госизмене (ст. 275 УК) фигуранту может грозить до 25 лет тюрьмы.

Добавим также, что на данный момент в Госдуме активно обсуждается законопроект о запрете смены пола в РФ. На данный момент инициатива прошла первое чтение.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру