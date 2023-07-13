Горизбирком отложил до августа обсуждение итогов формирования УИК

Санкт-Петербургская избирательная комиссия отложила рассмотрение вопроса о формировании участковых избиркомов до августа. Такое решение ГИК принял на заседании 13 июля.

Секретарь Горизбиркома Екатерина Астафьева сообщила, что по плану работы комиссии - вопрос об УИК должен быть рассмотрен в июле. Однако, отметила член ГИК, территориальные избиркомы имеют право формировать резервы участковых комиссий в течение 45 дней с момента создания самих УИК. То есть крайний срок - 28 июля, уточнила Астафьева.

Она предложила коллегам перенести обсуждение формирования участковых комиссий на следующий месяц. Члены Горизбиркома поддержали эту идею.

Напомним, в состав ряда УИК не вошли представители "Яблока", "Справедливой России - За правду" и КПРФ. Некоторых - просто не стали включать в составы, на некоторых - якобы оказывалось давление.

София Саттарова