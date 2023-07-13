Ройзман* объяснил свое отсутствие в социальных сетях

Екатеринбургский политик Евгений Ройзман* рассказал о причинах своего отсутствия в социальных сетях, где он был чрезвычайно активен до начала уголовного преследования.

Медиаменеджеру Алексею Венедиктову** бывший мэр уральской столицы рассказал, что обнародует свое желание вернуться в соцсети, если таковое возникнет. Пока же его смущает обязанность ставить плашку "иноагента", которым политика объявили прошлым летом.

"Для меня это унизительно, но когда касается помощи людям, и особенно детям, я готов терпеть", - приводит Венедиктов** его слова в собственном Telegram-канале.

Напомним, что в мае Ройзману по делу о повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК) присудили крупный штраф. Приговор не содержит каких-либо ограничений на пользование интернетом.

*Минюст внес Евгения Ройзмана в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Алексея Венедиктова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру