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Новости 12:46

Нейросеть "Жириновский" может стать официальным членом ЛДПР

фото ЗакС политика Нейросеть "Жириновский" может стать официальным членом ЛДПР

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал, что нейросеть "Жириновский", имитирующая речь и поведение основателя партии Владимира Жириновского, может получить партийный билет. Вопрос о членском статусе для нейросети рассмотрят на ближайшем съезде.

"Сразу хочу сказать: никаких решений еще не принято. Но ЛДПР уже де-факто стали первой "цифровой" партией в России. Мы меняемся не просто в ногу со временем, а опережая его", - прокомментировал существующую инициативу Слуцкий, цитируемый "Коммерсантом".

Возможности нейросети "Жириновский" были продемонстрированы гостям последнего Петербургского международного экономического форума.

Основатель ЛДПР скончался в апреле прошлого года от последствий тяжело перенесенной коронавирусной инфекции.


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