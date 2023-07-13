ОНК Москвы: В "Матросской тишине" генерала Суровикина нет

Секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников сообщил, что российского генерала Сергея Суровикина в столичном СИЗО "Матросская тишина" нет. Заявление приведено в Telegram-канале чиновника.

Военнослужащего нет как на территории СИЗО-6 (женский изолятор), СИЗО-4, так и в СИЗО-3/99 ("Кремлёвский централ").

"Уточняли по Суровикину. Нет его. Удивительно, что Шарий (блогер, - прим. ЗАКС.Ру) и ВЧК-ОГПУ (анонимный Telegram-канал, - прим. ЗАКС.Ру) продолжают утверждать обратное. Хотя стоит отметить, что ВЧК теперь говорит, что Сергей Владимирович может находиться в Одинцовском районе. Подтвердить или опровергнуть не могу – это территория ОНК Московской области", - поделился Мельников.

Общественный секретарь выразил мнение, что маловероятно, что российский генерал пребывает в СИЗО, поскольку "данный факт очень сложно скрыть".

Следует напомнить, что после попытки вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер" издание Financial Times (FT), ссылаясь на собственные источники, писало, что Суровикина задержали. Подтверждения этой информации так и не поступило.

Впоследствии дочь генерала заявила, что её отца не задерживали.