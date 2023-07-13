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Новости 13:58

В Карелии участникам СВО, получившим звания Героев России, предоставят бесплатные земельные участки

фото ЗакС политика В Карелии участникам СВО, получившим звания Героев России, предоставят бесплатные земельные участки

Депутаты парламента республики Карелия приняли закон, согласно которому всем участникам военной спецоперации, удостоившимся звания Героя России, будут предоставлены бесплатные земельные участки.

С соответствующей инициативой в Заксобрание региона обратился глава республики Артур Парфёнчиков. Законопроект приняли сразу в двух чтениях.

Отныне на бесплатные земельные участки могут претендовать участники СВО - Герои РФ либо имеющие ордена за заслуги в спецоперации. Кроме того, таким правом наделяются семьи погибших бойцов, отмеченных обозначенными выше наградами.

Участки можно приспособить под строительство дома, личного подсобного хозяйства или садоводства.

Ранее аналогичный закон приняли в Псковском облсобрании.

Фото: unsplash


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