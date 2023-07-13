Петербургского другоросса отправили в спецприемник за акцию с критикой Минобороны

Дзержинский районный суд Петербурга назначил 15 суток спецприемника члену незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" Владиславу Балясникову, признав его виновным в нарушении митингового законодательства (ст. 20.2 КоАП). Судебное заседание, длившееся полдня, осветил портал MR7.

На неделе Балясников встал в пикет на Дворцовой площади с требованием кардинально реформировать Минобороны. После акции полицейские явились к активисту домой и задержали его.

"В протоколах как доказательства вины представлены рапорты сотрудников, которые не были на месте правонарушения", - заявил адвокат Глеб Лаврентьев, не согласный с судебным решением и готовящийся подавать апелляционную жалобу.

За несогласованную публичную акцию Балясникова уже арестовывали минувшей зимой.

Фото: ЗАКС.Ру