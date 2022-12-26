Другоросса арестовали на 7 суток за акцию у офиса "Альфа-Банка" с головой свиньи

Дзержинский районный суд Петербурга 26 декабря арестовал сторонника незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" Владислава Балясникова на семь суток, сообщили в партии. Его признали виновным в нарушении правил проведения публичных мероприятий (ст. 20.2 КоАП) во время шествия у главного офиса "Альфа-Банка" на Фурштатской улице 23 декабря. Другороссы тогда выступали против банковской системы, требуя льгот для участников специальной военной операции.

Всего в театрализованном шествии принимало участие четверо "лимоновцев". Они намеревались попасть внутрь офиса банка с Z-символикой и головой свиньи, окрашенной в цвета украинского флага. Во время акции их задержали силовики и доставили в 78-й отдел полиции. Длительное время к задержанным не пускали адвоката. Другороссов отпустили лишь на следующий день.

В суд решил прийти лишь Балясников. Еще трое участников перфоманса не явились на заседание.

Напомним, другороссы требовали кредитной амнистии для бойцов, задействованных в спецоперации, беспроцентную ипотеку, также критиковали бизнесмена Михаила Фридмана за его высказывания по теме СВО.

Константин Леньков