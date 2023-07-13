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Новости 19:43

Ценами на авиабилеты занялись ФАС и Генпрокуратура

фото ЗакС политика Ценами на авиабилеты занялись ФАС и Генпрокуратура

Федеральная антимонопольная служба сообщила о начавшейся совместно с Генпрокуратурой проверке ценовой политики авиакомпаний и аэропортов. Чиновников и силовиков интересует стоимость билетов и принципы их ценообразования, а также тарифы и дополнительные сборы.

Антимонопольщики назвали 14 регионов, где ведутся проверочные мероприятия, включая столицу. Северо-Запад представлен Вологодской, Архангельской областями и республикой Коми.

"В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства служба примет меры антимонопольного реагирования", - говорится в сообщения.

В четверг 13 июля совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев предрек резкий рост цен на авиабилеты во втором полугодии. По его оценке, внутренние рейсы для пассажиров могут подорожать на 20%, а зарубежные - на 40%.

Весной представители отрасли авиаперевозок жаловались на недостаточное субсидирование из бюджета.

Фото: ЗАКС.Ру


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