В Псковской области открыты три сотни вакансий для военнослужащих

Комитет по труду Псковской области опубликовал список вакансий, в котором также фигурируют зарплатные показатели. На документ обратило внимание издание "Псковская губерния".

Вакансий военнослужащего младшего командного состава на сегодняшний день открыто 299. Характерно, что во всем списке это самая высокооплачиваемая работа. За нее чиновники готовы платить 75 тысяч рублей в месяц.

Второе место по уровню оплаты труда занимает должность охранника (62,3 тысяч рублей в месяц), замыкает тройку специальность анестезиолога-реаниматолога (58,3 тысяч рублей в месяц).

Отметим, что глава региона Михаил Ведерников регулярно рассказывает в своем Telegram-канале о похоронах участников военной спецоперации, проходящих с воинскими почестями.

Фото: ЗАКС.Ру