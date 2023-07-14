"Чуда не случилось": Приморский краевой суд утвердил 13 лет колонии для депутата-коммуниста по делу о педофилии

Приморский краевой суд утвердил ранее отменённый приговор депутату местного Заксобрания Артёму Самсонову по делу о растлении ребёнка (часть 4 статьи 132 УК РФ), о чём сообщается в его Telegram-канале.

Как итог, Самсонов получил 13 лет колонии строгого режима. В последнем слове парламентарий заявил о своей невиновности.

"Чуда не случилось. Выносить обвинительный приговор невиновному человеку – это то же самое, что снимать скальп с живого. Милосерднее сперва убить", - высказался Самсонов перед тем, как судья удалилась в совещательную комнату.

Самсонова обвиняют в том, что в 2018 году он якобы показал 11-летнему мальчику фаллоимитатор, однако никаких объективных свидетельств этому нет.

Парламентарий заявлял о готовности пройти полиграфическую проверку, однако ему отказали. После этого Самсонов объявлял голодовку в стенах СИЗО.

Сам коммунист, равно как и его коллеги по партии, уверены в том, что дело против него сфабриковано.

Фото: Депутат Самсонов / Telegram