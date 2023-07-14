В МВД сообщили о задержании сотрудницы ведомства по делу о незаконной миграции

В региональном управлении МВД по Петербургу сообщили о задержании 35-летней сотрудницы ведомства в рамках уголовного дела о незаконной миграции, информирует пресс-служба Главка.

По сведениям УСБ, в период с января по июль 2021 года она, действуя вместе с на данный момент не установленными лицами, помогла поставить на незаконный миграционный учёт 2 043 иностранца.

Кроме того, задержанная оказывала "услуги" по предоставлению личных данных иностранных граждан и прочих лиц из баз МВД РФ.

Ранее в числе задержанных оказались ещё двое полицейских, которые проходят по делу о сотрудничестве с похоронными бюро.

Накануне, напомним, ЗАКС.Ру писал о визите СК, ФСБ и полиции в миграционное управление МВД по Петербургу и Ленобласти.

Фото: ЗАКС.Ру