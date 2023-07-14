Горевший релейный шкаф затормозил движение электричек на перегоне Обухово - Славянка

Из-за очередного горевшего релейного шкафа в Петербурге ночью задерживалось движение двух электричек и одного пассажирского поезда, рассказали в пресс-службе ОЖД в пятницу, 14 июля.

Так, испорченное оборудование сотрудники железной дороги обнаружили в 1:10 на перегоне Обухово — Славянка.

Поджог стал причиной опоздания пригородных поездов Любань — Санкт-Петербург (задержка 7 минут), Мга — Санкт-Петербург (6 минут). Кроме того, на 6 минут опоздал пассажирский поезд, следовавший из Северной столицы в Астрахань.

Следует напомнить, что в течение весны — лета текущего года это уже не первый случай поджога релейного шкафа на путях следования поездов. Один из них обернулся уголовным делом. В середине мая курсанта из Петербурга отправили под арест по делу о поджоге релейного шкафа на Финляндском направлении.

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