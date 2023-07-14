Госдума единогласно приняла в окончательном чтении законопроект о запрете смены пола

Депутаты Государственной думы приняли в третьем окончательном чтении законопроект, согласно которому гражданам РФ запрещается совершать трансгендерный переход, пишет "Коммерсант". За инициативу единогласно проголосовали 386 присутствующих парламентариев.

Комментируя принятие законопроекта, спикер Госдумы Вячеслав Володин привёл статистику США по смене пола.

"Вдумайтесь: операций по смене пола в США за последние 10 лет стало больше в 50 раз — трансгендеров (по данным 2022 года) 1 млн 640 тысяч, среди которых 1 млн 300 тысяч взрослых (0,5% взрослого населения) и 340 тысяч подростков (1,4% всех детей США в возрасте 13-17 лет). Чудовищная тенденция! Это путь, ведущий к вырождению нации", — уверен Володин.

На фоне принятия инициативы в Минздраве РФ сообщили, что отменят подзаконные акты, регулирующие процессы смены пола.

Напомним, законопроект о запрете трансгендерного перехода был внесён на рассмотрение Госдумы в конце мая. После он прошёл первое чтение. Ранее депутаты одобрили поправки к инициативе, среди которых, в частности, аннулирование брака в случае если один из супругов сменил пол; запрет на усыновление детей и получение лекарств, необходимых для реабилитации после операции по смене пола, а также сами операции как таковые.

Фото: ЗАКС.Ру