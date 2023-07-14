Смертельное купание двоих подростков в Среднем Суздальском озере привело к уголовному делу

Петербургские силовики возбудили уголовное дело после того, как в Среднем Суздальском озере утонули два подростка 15 и 12 лет. Об этом пишет портал 78.ru.

Школьника и школьницу извлекли из воды, когда они оба находились в тяжелом состоянии. Оба подростка, которых не удалось спасти, проживали в Купчино. Дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК).

В понедельник Среднее Суздальское озеро вошло в список водоемов, которые Роспотребнадзор определил как пригодные для купания.

фото: unsplash