Вишневский обратился к Грефу из-за блокировки счетов помогающих беженцам

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский направил обращение председателю правления ПАО "Сбербанк" Герману Грефу из-за блокировки счетов петербуржцев, которые собирали средства на помощь беженцам с Украины и переселенцам из новых российских регионов. Парламентарий потребовал как можно скорее принять меры и восстановить доступ. Текст письма "яблочник" опубликовал в своем Telegram-канале 14 июля.

О блокировке счетов стало известно вечером 11 июля. Ограничения коснулись журналистки Галины Артеменко, священнослужителя и правозащитника Григория Михнова-Вайтенко и активиста Егора Захарова. В службе поддержки "Сбербанка" в ответ на их запросы ссылались на "сборы на сомнительные цели".

"Организаторы помощи - лично мне давно и хорошо известные люди с безукоризненной репутацией. Они на протяжении длительного времени публично ведут сбор средств для покупки лекарств, еды, необходимых товаров, оплаты лечения, транспортировки и других необходимых для беженцев расходов. <...> Помощь беженцам не является ни "сомнительной целью", ни "отмыванием доходов, полученных преступным путем". Она является исключительно благородным делом" - говорится в письме.

Подробнее о ситуации с блокировкой счетов волонтеров - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру