На счета волонтеров упала тень "сомнения"

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Сбербанк заблокировал счета нескольким петербуржцам, которые собирали деньги на помощь беженцам с Украины, и тем, кто эти деньги перечислял. В банке причиной называют якобы "сомнительные операции", но дать детальные разъяснения не могут. Подробнее о ситуации - в материале ЗАКС.Ру.

Запрет денег

Блокировка счетов произошла 11 июля. Религиозный деятель из Петербурга Григорий Михнов-Вайтенко рассказал ЗАКС.Ру, что ему закрыли доступ в онлайн-приложение, хотя на собственную карту он пожертвования не собирал. Средства перечислялись на счет "Объединения православных общин Апостольской традиции" - на него Сбербанк наложил ограничения, рассказал Михнов-Вайтенко. По его словам, теперь, чтобы провести какую-то операцию, необходимо посещать отделение банка - онлайн ничего не работает, так же как и бизнес-карты сотрудников.

Община помогала беженцам с Украины и переселенцам с новых российских территорий. Для них организация закупала лекарства, необходимые вещи, помогала с транспортом и многим другим.

Счёт заблокировали и у петербургской журналистки Галины Артеменко. С начала специальной военной операции она тоже собирала деньги на помощь беженцам с Украины и из Донбасса. Аналогичным занимался петербуржец Егор Захаров, который тоже лишился возможности пользоваться своей картой Сбербанка, рассказал депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский.

Артеменко рассказала ЗАКС.Ру, что днем 11 июля решила зайти в приложение банка, а оно оказалось для нее недоступно. Журналистка позвонила по номеру горячей линии, где ей сообщили, что счет заблокирован из-за "сомнительных операций" в рамках федерального закона № 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Помощь беженцам журналистка оплачивала с той же карты, на которую поступали пожертвования. Она покупала продукты, лекарства, еду, одежду и многое другое.

- Сейчас я понимаю, что, видимо, мне надо было все эти полтора года за каждый чих сохранять чек. <...> Сбербанк же видит, [на что потрачены деньги], всё же картой оплачено.

Аргументировать заморозку счета 115-ФЗ попытались и Михнову-Вайтенко. Он напомнил, что для этого должен быть запрос от Росфинмониторинга. На что в Сбербанке ему сказали, что никаких бумаг из ведомства не получали.

- Посмотрели, говорят: "Ой, точно, нет. Сейчас мы посмотрим, какие операции по "красноте" по картам". Долго смотрели карты. Смотрели, смотрели, говорят, что там тоже ничего нет: "Мы сами перестаем что-то понимать". Всё это немножко забавно, но создает определенные проблемы, - рассказал Михнов-Вайтенко.

Он отметил, что проблемы возникли именно со счетами в Сбербанке. В других банках никаких претензий к сбору денег пока не имеют.

Жертвователи под ударом

Депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский рассказал ЗАКС.Ру, что счета заблокировали не только у тех, кто собирал деньги, но и тем, кто их перечислял.

- Я знаю как минимум двух таких людей. Они мне прислали свои данные, и эти данные я передал уже в Сбербанк. Но пока это кончилось тем, что Сбербанк стал советовать: "Пусть каждый индивидуально придет и напишет заявление или позвонят по телефону 900. Несколько человек уже так сделали, в том числе Галя Артеменко, и им отказали без внятных мотивировок, - рассказал парламентарий.

Об этом же рассказал Михнов-Вайтенко. По его словам, заблокированными оказались счета около 20 людей со всей России, которые перечисляли деньги общине на помощь беженцам.

Одной из тех, кто жертвовал деньги на помощь беженцам и у кого заблокировали счет в Сбербанке, стала петербургская учительница Екатерина Васильева. Она рассказала ЗАКС.Ру, что последний раз деньги перечисляла Егору Захарову в июне.

- Это было около месяца назад, когда произошло то страшное наводнение, из-за разрушения дамбы. Он объявил сбор на лодки, чтобы вывозить людей с затопленных территорий, - поделилась Васильева.

Она сообщила, что 11 июля пыталась оплатить своей картой Сбербанка покупки в нескольких магазинах, но не смогла. Тогда учительница зашла в приложение банка и обнаружила, что доступ в него заблокирован.

- Я сразу позвонила на горячую линию - "900". Единственное, что они мне там сказали, что блокировка счета произошла согласно федеральному закону 115 из-за сомнительных операций. Ничего больше объяснить не смогли, - рассказала Васильева.

По ее словам, на горячей линии ей посоветовали обратиться в отделение банка. Там оператор тоже не смогла разблокировать счет Васильевой. Учительница сообщила, что ей помогли оформить заявление на восстановление карты. Ответ из банка должен поступить до 23 июля, уточнила Васильева. По ее словам, никто в банке не смог ей объяснить, о каких сомнительных операциях идет речь.

Некрасивая ситуация

В банке Вишневскому 12 июля сообщили, что счета заблокированы автоматической программой, которая воспринимает многочисленные переводы на один счет или карту как "подозрительные". Правда, сложившуюся ситуацию депутат все же считает "дикостью":

- Они собирают деньги, помогают лекарствами, едой, необходимыми вещами, транспортом, устроить на лечение. Вместо того чтобы их за это поблагодарить, им начинают еще мешать. Это абсолютная дикость.

Учительница Васильева отметила, что аргументирование блокировки счетов федеральным законом 115 может объяснить проблемы с картами у тех, кто деньги собирал, но не у тех, кто их жертвовал. К заявлению банка об автоматической программе она относится скептически.

- Может, и правда это глюки системы, недоработанная программа… Но эта тенденция, что это именно волонтеры, которые помогали беженцам, и те, кто им жертвовал, - это как-то очень всё некрасиво, - считает Васильева.

Михнов-Вайтенко же допускает, что мог произойти некий сбой системы, из-за которого заблокировали разные счета.

- К нам уже приходили люди, у которых карты заблокировали после оплаты в онлайн-магазине, у кого-то заблокировали, когда в классе собирались деньги на ремонт. Это явно связано отнюдь не только с активистской деятельностью, а может быть, вообще никак не связано с активистской деятельностью. Такой, судя по всему, крупный баг системы, - считает религиозный деятель.

Михнов-Вайтенко сообщил, что написал заявление на восстановление счетов - ответ обещали до 18 июля. Пока же сбор денег на помощь беженцам приостановлен, но сама работа продолжается.

- У нас огромная часть помощи оказывается без денег. Огромный запрос на юридическую помощь. Непосредственно деньги не нужны при работе гумсклада. При работе целого ряда партнерских организаций, с которыми расчеты должны пройти позже, - рассказал Михнов-Вайтенко.

Журналистке Артеменко счет пока тоже не разблокировали, но позволили снять деньги. Теперь она оплачивает помощь беженцам наличными.

Помочь разобраться с ситуацией пытается депутат Вишневский. Он направил обращение главе Сбербанка Герману Грефу, в котором описал ситуацию и попросил принять меры для разблокировки доступа к счетам:

"Уверен, что это совершенно недопустимая ситуация. Помощь беженцам не является ни "сомнительной целью", ни "отмыванием доходов, полученных преступным путем", она является исключительно благородным делом", - написал Вишневский.

В разговоре с ЗАКС.Ру он отметил, что намерен обратиться и к главе регионального отделения Сбербанка.

София Саттарова