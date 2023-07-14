Российские чиновники закрыли консульское агентство Польши в Смоленске

Действия правительства Польши, которые российские власти расценили как недружественные, привели к закрытию польского консульского агентства в Смоленске. Об этом пишет "Интерфакс". Учреждение функционировало в течение последних двенадцати лет.

Закрытие консульского агентства позиционируется как реакция на изъятие российской дипломатической недвижимости в Польше.

Таким образом, согласно позиции российского кабинета министров, восстанавливается "паритет консульских учреждений России в Польше и Польши - в России".

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