ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:58

Российские чиновники закрыли консульское агентство Польши в Смоленске

фото ЗакС политика Российские чиновники закрыли консульское агентство Польши в Смоленске

Действия правительства Польши, которые российские власти расценили как недружественные, привели к закрытию польского консульского агентства в Смоленске. Об этом пишет "Интерфакс". Учреждение функционировало в течение последних двенадцати лет.

Закрытие консульского агентства позиционируется как реакция на изъятие российской дипломатической недвижимости в Польше.

Таким образом, согласно позиции российского кабинета министров, восстанавливается "паритет консульских учреждений России в Польше и Польши - в России".

фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости14 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама