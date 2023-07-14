По делу о поджоге релейного шкафа двоих петербуржцев отправили в СИЗО

Приморский районный суд Петербурга постановил поместить под стражу Василия Иванова и Сергея Саратовцева, которых обвиняют в поджоге релейного шкафа. Происшествие, имевшее место в начале мая на перегоне между станциями Новая Деревня и Лахта, затруднило движение электричек на Финляндском направлении.

Первоначально против петербуржцев возбудили дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 167 УК), однако впоследствии обвинение ужесточили и дело переквалифицировали на диверсию (ст. 281 УК).

Иванов полностью признал вину, Саратовцев признал ее частично. Оба фигуранта пробудут под арестом как минимум до 13 сентября. Им грозит от двенадцати до двадцати лет заключения.

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