ЛГБТ-журналиста Шаиняна* внесли в реестр экстремистов и террористов

Журналиста Карена Шаиняна*, рассказывающего в своём YouTube-канале о проблемах ЛГБТ-сообщества и дискутирующего о злободневной повестке, включили в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Внимание на это обратил Telegram-канал "Осторожно, новости".

Согласно информации из реестра, в отношении общественного деятеля возбуждено уголовное дело по экстремистской статье. Более никакой конкретики не приводится.

Ранее сведений о том, что Шаинян* стал фигурантом какого-либо разбирательства, в СМИ не появлялось.

*Минюст внёс Карена Шаиняна в единый реестр иноагентов

Фото: скриншот YouTube-канала "Карен Шаинян*"