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Новости 15:34

На Дворцовой площади задержали троих другороссов

фото ЗакС политика На Дворцовой площади задержали троих другороссов

Петербургские правоохранители задержали троих пикетчиков на Дворцовой площади, представляющих незарегистрированную партию "Другая Россия Э.В. Лимонова". Об этом сообщает Telegram-канал петербургского отделения партии.

Активистам, демонстрировавшим символику своей политической организации, вменили несоблюдение городских коронавирусных ограничений (ст. 8.6.1 КоАП). Их увезли в отдел полиции №78. Каждому из пикетчиков грозит до пяти тысяч рублей штрафа.

Накануне другоросс Владислав Балясников получил 15 суток спецприемника за пикет с критикой руководства Минобороны, тоже прошедший на Дворцовой площади. Его обвинили в нарушении правил проведения митингов (ст. 20.2 КоАП).


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