На Дворцовой площади задержали троих другороссов

Петербургские правоохранители задержали троих пикетчиков на Дворцовой площади, представляющих незарегистрированную партию "Другая Россия Э.В. Лимонова". Об этом сообщает Telegram-канал петербургского отделения партии.

Активистам, демонстрировавшим символику своей политической организации, вменили несоблюдение городских коронавирусных ограничений (ст. 8.6.1 КоАП). Их увезли в отдел полиции №78. Каждому из пикетчиков грозит до пяти тысяч рублей штрафа.

Накануне другоросс Владислав Балясников получил 15 суток спецприемника за пикет с критикой руководства Минобороны, тоже прошедший на Дворцовой площади. Его обвинили в нарушении правил проведения митингов (ст. 20.2 КоАП).