Депутат Цивилев предложил учредить конкурс на худшую управляющую компанию

Член фракции "Единая Россия" в Заксобрании Петербурга Алексей Цивилев предложил организовать конкурс "Золотой ХУК", чтобы определить худшую управляющую компанию в городе. С соответствующим предложением депутат обратился к председателю жилищного комитета Олегу Зотову. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале 14 июля. Так он предлагает бороться с проблемами при содержании многоквартирных домов.

"Одной из форм такого контроля мог бы стать городской конкурс на худшую управляющую компанию в регионе, который позволил бы привлечь внимание к недобросовестным и малоэффективным управляющим компаниям, игнорирующим интересы жильцов и свои обязанности по качественному обслуживанию домов, получить сигналы о проблемах, необходимую обратную связь и провести объективные проверки", - написал депутат.

Цивилев предложил выбирать "победителей" антипремии в шести номинациях: "Бумага всё стерпит", "Медвежья услуга", "Всё включено", "Жалуйся Куда Хочешь", "Дело – труба" и "Золотой домофон". Он допустил, что список номинаций может быть расширен. Претендентов на премию, по задумке депутата, будут предлагать сами жители с помощью социальных сетей.

Главным "призом" станет бесплатная юридическая помощь для клиентов худшей управляющей компании. Также их должна будет сопровождать межведомственная комиссия, которая бы отчиталась о ходе решения проблем управления МКД.

Напомним, в начале июля неприятный инцидент с управляющей компанией возник у вице-спикера парламента Павла Иткина. Он заподозрил свою УК в подделке собственной подписи в протоколе собрания собственников жилья.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру