Мосгоризбирком лишил семерых претендентов на пост мэра Москвы статуса кандидата

Семеро желающих баллотироваться на должность мэра Москвы утратили статус кандидата. Решение об этом на заседании 14 июля вынес Мосгоризбирком, передает "Интерфакс". Все семеро своевременно не предоставили необходимых для регистрации документов. Таким образом, в выборах не смогут принять участие шестеро самовыдвиженцев и представитель Партии возрождения России космонавт Сергей Залетин.

Примечательно, что самовыдвиженец Жанна Горбачева сама попросила снять ее кандидатуру.

Всего столичный избирком зарегистрировал пятерых кандидатов в мэры: действующего главу города Сергея Собянина ("Единая Россия"), депутата Мосгордумы Леонида Зюганова (КПРФ), депутата Госдумы Дмитрия Гусева (СРЗП), вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова ("Новые люди") и вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР) . Последний в пятницу 14 июля попал в ДТП и повредил руку.

Фото: ЗАКС.Ру