В Петербурге отправили в колонию строгого режима двоих коллекторов

Суд в Петербурге приговорил к реальным срокам лишения свободы двоих коллекторов, о чем сообщает региональное управление СК. Их признали виновными в нарушении неприкосновенности жилища (ч. 1 ст. 139 УК) и вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК). Один подсудимый получил девять лет и шесть месяцев, а другой — восемь лет и восемь месяцев колонии строгого режима.

В суде подтвердилась версия следствия, согласно которой оба фигуранта различным образом давили на должников микрофинансовых организаций и их родственников, представляясь сотрудниками таких контор под вымышленными именами. В ход шли угрозы физического и сексуального насилия, а также причинение вреда имуществу должников. Однажды подсудимые вскрыли квартиру в Купчино.

Кроме того, фигуранты, как говорится в сообщении, "для маскировки своей деятельности приискали поддельные договоры оказания услуг с коммерческой структурой на осуществление деятельности по досудебному урегулированию задолженностей должников указанной организации". Все криминальные эпизоды в деле датируются 2021 годом.

На этой неделе президент подписал закон, позволяющий лишить свободы на десять лет коллекторов, угрозами выбивающих у граждан долги.

Фото: ЗАКС.Ру