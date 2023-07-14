Памфилова заявила о наличии "интриги" на предстоящих выборах президента РФ в 2024 году

Предстоящие выборы президента РФ, которые должны состояться в 2024 году, интригуют как минимум потому, что действующий глава государства Владимир Путин не объявлял о намерении в них участвовать. Подобное заявление озвучила руководительница Центризбиркома Элла Памфилова в эфире радио Sputnik.

"А что, наш действующий президент сказал, что идет на выборы? Вот уже вам первая интрига", — поделилась глава ЦИК.

Кроме того, Памфилова объявила о некоей "лихорадочной работе по сносу президентских выборов", которую якобы ведут "враги" страны и "сбежавшие крысы". Невзирая на это, уверена чиновница, ЦИК справится со всеми трудностями.

Выборы президента РФ должны пройти 17 марта 2024 года. Несмотря на "молчание" Путина, в 2020 году в России были приняты поправки к Конституции, которые гарантируют ему такую возможность.

Ранее Памфилова высказалась о сентябрьских выборах в Заксобрания регионов.

Фото: ЗАКС.Ру