Телеведущего Николая Дроздова госпитализировали из-за серьёзных проблем со здоровьем

Телеведущему Николаю Дроздову потребовалась госпитализация из-за серьёзной угрозы здоровью, оповестил подписчиков Telegram-канал "112".

По данным издания, у 86-летнего учёного-зоолога начались воспалительные процессы внутренних органов, которые вызвали застойное явление.

ТАСС пишет, что Дроздов вынужден был обратиться к врачам из-за отравления. На данный момент он чувствует себя лучше, однако ему по-прежнему необходимо медицинское наблюдение.

В конце января Николай Дроздов попал в больницу из-за падения на льду. С тех пор у него появились дыхательные проблемы. Впрочем, впоследствии, после стабилизации состояния, его выписали.

Фото: unsplash