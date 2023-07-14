На онлайн-кинотеатр "Иви" составили еще один протокол о "ЛГБТ-пропаганде"

Столичные силовики составили новый протокол на онлайн-кинотеатр "Иви". Компанию снова обвиняют в распространении так называемой пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП). На это обратила внимание "Медиазона"*.

В чем именно состоит свежее нарушение, пока неизвестно.

Накануне "Иви" получил судебный штраф в размере 1 млн рублей за аналогичное деяние: один из сериалов, содержащих сцену каминг-аута, не имел пометки 18+.

Закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды президент подписал перед Новым годом.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

фото: Иви / ВКонтакте