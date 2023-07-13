Онлайн-кинотеатр оштрафовали на 1 млн рублей из-за "пропаганды нетрадиционных отношений"

Суд в Москве назначил штраф в размере одного миллиона рублей онлайн-кинотеатру "Иви" из-за так называемой пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ч 2 ст 6.21.2 КоАП. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

ЛГБТ-пропаганду силовики усмотрели в сериале "Идеальные незнакомцы". Нарушение состояло в том, что сериал со "взрослыми" сценами не был помечен маркировкой 18+. На сайте кинотеатра маркировка уже появилась.

Ранее за аналогичные правонарушения штрафы выписывали сервису "Кинопоиск" и "Фонбет ТВ". Такой же протокол составили на гендиректора "Яндекса".

Закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды президент подписал в декабре прошлого года.