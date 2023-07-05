На гендиректора "Яндекса" составили протокол о пропаганде ЛГБТ

Роскомнадзор составил административный протокол на гендиректора компании "Яндекс" Артема Савиновского, сообщила пишет ТАСС со ссылкой на мировой суд в Москве. Протокол составили по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП). Дату судебного заседания пока не утвердили.

Физическим лицам по избранной Савиновскому статье грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей, а должностным — от 100 до 200 тысяч рублей.

Закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды президент подписал в декабре прошлого года. Спустя полгода стало известно, что с момента его вступления в силу РКН выписал по меньшей мере 24 протокола по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП. В частности, таким образом "оформили" онлайн-сервис "Кинопоиск".