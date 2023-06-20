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Новости 20 июня, 20:31

Роскомнадзор выписал 24 протокола о демонстрации ЛГБТ-тематики среди несовершеннолетних

фото ЗакС политика Роскомнадзор выписал 24 протокола о демонстрации ЛГБТ-тематики среди несовершеннолетних

С момента ужесточения законодательства о запрете пропаганды нетрадиционных отношений Роскомнадзор выписал 24 протокола за демонстрацию соответствующего контента несовершеннолетним, сообщил 20 июня "Интерфакс". При этом непосредственно за пропаганду ЛГБТ не был привлечен ни один кинотеатр.

Как уточнили в РКН, законодательство предписывает владельцам аудиовизуальных сервисов (АВС) убрать со своих ресурсов материалы с пропагандой ЛГБТ. В то же время материалы с ЛГБТ-тематикой следует демонстрировать исключительно "со знаком "18+" в закрытом контуре, недоступном для несовершеннолетних".

Всего за показы фильмов с демонстрацией ЛГБТ и возрастным ограничением "16+" РКН выписал 24 протокола. Из них 14 протоколов были составлены в отношении самих сервисов, а оставшиеся 10 — в отношении их должностных лиц.

"Материалов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений в материалах АВС не выявлено", — отметили при этом в ведомстве.

Ранее депутат Александр Хинштейн насчитал 33 протокола о демонстрации ЛГБТ.

Закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре прошлого года.

Фото: pixabay


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