В 2023 году в России было составлено 33 протокола о пропаганде ЛГБТ

В общей сложности 33 административных протокола было составлено в России с момента вступления в силу закона о полном запрете пропаганды нетрадиционных отношений, сообщили 19 июня "Ведомости" со ссылкой на депутата Александра Хинштейна. Сам закон был подписан президентом Владимиром Путиным 5 декабря 2022 года.

По словам парламентария, все протоколы были выписаны во втором квартале 2023 года. До этого в стране действовал "тестовый период", в продолжение которого протоколы не составлялись. Хинштейн уточнил, что внимание надзорного ведомства привлекли, в частности, крупные онлайн-кинотеатры ("Мегафон ТВ", Start, More.tv, Ivi) и телевещатели (в частности, "ТВ-3 Россия" и "ТНТ Music").

К настоящему времени судебные решения вынесены по трем протоколам, составленным в отношении "Триколор кино и ТВ онлайн" и его сотрудницы, а также в отношении Peers.TV.

Хинштейн не стал уточнять, какие именно нарушения были выявлены. В то же время старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин в беседе с "Ведомостями" предположил, что в основном речь идет о демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений. Он уточнил, что факт пропаганды практически невозможно доказать, в то время как "для привлечения к ответственности за демонстрацию достаточно установить сам факт демонстрации".

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