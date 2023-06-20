Роскомнадзор составил протокол на "Кинопоиск" за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних

На рассмотрение Замоскворецкого суда Москвы поступило административное дело о пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних в интернете (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ) в отношении онлайн-сервиса "Кинопоиск", обратила 20 июня внимание "Медиазона"*. Протокол составило управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу, дата рассмотрения дела пока не назначена.

Наказание по вменяемой сервису статье предусматривает для юрлиц штраф в размере от одного до четырех миллионов рублей либо же административную приостановку деятельности на срок до 90 суток. Что именно послужило причиной составления протокола, неизвестно.

Ранее депутат Александр Хинштейн заявил о том, что в 2023 году в России было составлено 33 протокола на онлайн-кинотеатры и телеканалы по статье о пропаганде ЛГБТ. Закон о полном ее запрете подписал в декабре прошлого года президент Владимир Путин.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

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