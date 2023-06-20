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Роскомнадзор составил протокол на "Кинопоиск" за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних

фото ЗакС политика Роскомнадзор составил протокол на "Кинопоиск" за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних

На рассмотрение Замоскворецкого суда Москвы поступило административное дело о пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних в интернете (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ) в отношении онлайн-сервиса "Кинопоиск", обратила 20 июня внимание "Медиазона"*. Протокол составило управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу, дата рассмотрения дела пока не назначена.

Наказание по вменяемой сервису статье предусматривает для юрлиц штраф в размере от одного до четырех миллионов рублей либо же административную приостановку деятельности на срок до 90 суток. Что именно послужило причиной составления протокола, неизвестно.

Ранее депутат Александр Хинштейн заявил о том, что в 2023 году в России было составлено 33 протокола на онлайн-кинотеатры и телеканалы по статье о пропаганде ЛГБТ. Закон о полном ее запрете подписал в декабре прошлого года президент Владимир Путин.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: pixabay


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