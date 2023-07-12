Владелец ТНТ Music получил миллионный штраф из-за демонстрации клипа без маркировки "18+"

Басманный суд Москвы оштрафовал на один миллион рублей компанию "Фонбет ТВ", владеющую телеканалом ТНТ Music, по делу о распространении среди несовершеннолетних информации об ЛГБТ (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ), сообщил 12 июля ТАСС.

"Признать ООО "Фонбет ТВ" виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ <...> и назначить штраф в размере одного миллиона рублей", — цитирует информагентство текст решения суда.

Протокол в отношении компании был составлен из-за показа клипа Summer Really Hurt Us певицы Alma без маркировки "18+".

Ранее по той же статье на один миллион рублей был оштрафован онлайн-сервис "Кинопоиск", а до того 3,7 миллиона рублей штрафа получил онлайн-кинотеатр Start. На прошлой неделе Роскомнадзор рекомендовал платформам маркировать весь контент с ЛГБТ-тематикой как запрещенный не достигшим 18-летия зрителям безотносительно от того, какая маркировка стоит в прокатном удостоверении.

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