Онлайн-кинотеатр Start оштрафовали почти на 4 млн рублей из-за "ЛГБТ-пропаганды"

Черемушкинский райсуд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр Start на 3,8 млн рублей из-за отсутствия маркировки "18+" в фильмах, в которых упоминается ЛГБТ-тематика, передаёт ТАСС.

Причиной составления протокола в отношении стриминг-сервиса стала демонстрация фильма "Идеальные незнакомцы".

Ранее Приморский райсуд Петербурга зарегистрировал три административных дела в отношении онлайн-кинотеатра Okko из-за распространения среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ).

В течение прошлой недели Роскомнадзор сообщил о 24 протоколах, составленных из-за демонстрирования детям ЛГБТ-контента.

Фото: ЗАКС.ру